سياسة
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أردوغان: مستعدون لمساعدة لبنان في المجالات كافة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات إلى لبنان في كل المجالات وفي مقدمتها الصحة، قائلاً: "نحن في تركيا سنقف دائماً إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين".
أردوغان: مستعدون لمساعدة لبنان في المجالات كافة
الرئيس التركي ترحم على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء للجرحى، وأعرب عن تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار / AA
5 أغسطس 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في كل المجالات وفي مقدمتها الصحة.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني ميشيل عون، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأفادت بأن الرئيس التركي ترحم على أرواح الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى.

وفي تغريدة على تويتر، أعرب أردوغان عن تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار.

وقال أردوغان في تغريدته: "أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف قائلاً: "نحن في تركيا سنقف دائماً إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين".

والثلاثاء أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء أن حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط "شهداء وجرحى" من دون تحديد عددهم.

وذكرت وكالة الأناضول أن الانفجار ألحق أضراراً كبيرة بمبانٍ وسيارات في مناطق عديدة، منها الكرنتينا والأشرفية والحمراء.

كما أضر الانفجار بمنزل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ومقر الحكومة، وسط بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب الأربعاءَ يومَ حداد وطني على ضحايا الانفجار.

ويأتي الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية قاسية واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

وصباح الأربعاء أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عدد قتلى الانفجار وصل إلى 100، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 3700 جريح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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