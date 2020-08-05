سياسة
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ترمب: انفجار بيروت ناجم عن "قنبلة من نوع ما" فيما يبدو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن انفجار بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، قد يكون هجوماً محتملاً باستخدام "قنبلة من نوع ما"، مشيراً إلى أنه ليس "من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع".
ترمب: انفجار بيروت ناجم عن "قنبلة من نوع ما" فيما يبدو
قال مسؤولان أمريكيان إنه لم يتضح من أين يحصل ترمب على معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح على ما يبدو أن الانفجار هجوم / Reuters
5 أغسطس 2020

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى انفجار كبير في بيروت أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف بوصفه هجوماً محتملاً وعرض تقديم العون.

وقال ترمب في إيجاز صحفي في البيت الأبيض عن الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 78 شخصاً وأصاب الآلاف: "الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان. كان هجوماً مروعاً فيما يبدو".

ورداً على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترمب إنه اجتمع مع بعض العسكريين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس "من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع"، وقال للصحفيين إنه بحسب هؤلاء العسكريين الذين لم يذكرهم بالاسم فإن الانفجار ربما كان هجوماً و"قنبلة من نوع ما".

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا بشرط عدم الكشف عن شخصيتيهما إنه لم يتضح من أين يحصل ترمب على معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح على ما يبدو أن الانفجار هجوم.

وقال المسؤولان إن المعلومات إلى الآن متسقة بشكل متقارب مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون، وأضافا أن المعلومات لا تزال أولية وقد تتغير بمرور الوقت.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طناً من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة"، وقال إن الأمر غير مقبول.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار صودرت قبل سنوات، وكانت مخزنة في المرفأ، انفجرت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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