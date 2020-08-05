سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة تدعو إلى نزع السلاح في سرت والجفرة بليبيا
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده تعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين، ودعا إلى نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة.
الولايات المتحدة تدعو إلى نزع السلاح في سرت والجفرة بليبيا
مليشيات خليفة حفتر تتعاقد مع مرتزقة أجانب يسيطرون على موارد البلاد  / AA
5 أغسطس 2020

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، معربة عن "انزعاجها الشديد" من تصاعد الأعمال العدائية في ذلك البلد.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، إن تصعيد الصراع يعرض مصالح الأمن الجماعي لواشنطن وحلفائها في البحر المتوسط للخطر.

وأضاف أوبراين في بيان: "نعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين".

وتابع أن "الجهود المستمرة للقوى الأجنبية لاستغلال الصراع، على سبيل المثال من خلال ممارسة السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، تشكل تهديدات خطرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية".

واعتبر أوبراين أنه بعد مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع العديد من قادة العالم فيما يتعلق بالصراع الليبي، "من الواضح أنه لا يوجد طرف رابح".

وأكد أن واشنطن "بصفتها فاعلاً نشطاً، ولكنه محايد، تسعى إلى مشاركة دبلوماسية مع الأطراف المعنية بالصراع، لإيجاد حل يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا".

وأردف: "وتحقيقاً لهذه الغاية ندعو جميع الأطراف المسؤولين عن التصعيد الحالي والذين يعملون لإنهائه إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط (الليبية) من استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة".

كما دعا أوبراين إلى "تنفيذ حل نزع السلاح لسرت (شمال) والجفرة (وسط)، واحترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، ووضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار في إطار محادثات 5 5 العسكرية بقيادة الأمم المتحدة".

وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us