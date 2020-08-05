سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 أغسطس/آب 2020
وزير الصحة وصف انفجار لبنان بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة" / Reuters
5 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

قتلى وجرحى بالمئات بانفجار بيروت ودياب يطلب دعم الدول الصديقة، وحفتر يقرر الرد أمام محكمة أمريكية على تهم بجرائم حرب.

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كارثة كبرى.. قتلى وجرحى بالمئات بانفجار بيروت ودياب يطلب دعم الدول الصديقة

أسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عن مقتل نحو 73 شخصاً وإصابة أكثر من 3700 آخرين، وفق حصيلة أولية أعلنها وزير الصحة اللبناني. [TRT عربي]

من جهته، وصف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الانفجار بـ"الكارثة الكبرى"، داعياً دول العالم إلى تقديم الدعم لبلاده. [TRT عربي]

مع هزائمه المتوالية.. حفتر يقرر الرد أمام محكمة أمريكية على تهم بجرائم حرب

بعد أشهر من التجاهل وعدم الرد، قرر الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في المحاكم الأمريكية تتهمانه بارتكاب جرائم في ليبيا، وذلك بعد الهزائم المتلاحقة لمليشياته في الغرب الليبي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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