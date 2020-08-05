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قتلى وجرحى بالمئات بانفجار بيروت ودياب يطلب دعم الدول الصديقة، وحفتر يقرر الرد أمام محكمة أمريكية على تهم بجرائم حرب.

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كارثة كبرى.. قتلى وجرحى بالمئات بانفجار بيروت ودياب يطلب دعم الدول الصديقة

أسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عن مقتل نحو 73 شخصاً وإصابة أكثر من 3700 آخرين، وفق حصيلة أولية أعلنها وزير الصحة اللبناني. [TRT عربي]

من جهته، وصف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الانفجار بـ"الكارثة الكبرى"، داعياً دول العالم إلى تقديم الدعم لبلاده. [TRT عربي]

مع هزائمه المتوالية.. حفتر يقرر الرد أمام محكمة أمريكية على تهم بجرائم حرب

بعد أشهر من التجاهل وعدم الرد، قرر الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في المحاكم الأمريكية تتهمانه بارتكاب جرائم في ليبيا، وذلك بعد الهزائم المتلاحقة لمليشياته في الغرب الليبي. [TRT عربي]