أعلنت ألمانيا الثلاثاء، إلغاء تحذير السفر إلى تركيا جزئياً، ليشمل 4 ولايات فقط.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الألمانية، أوضحت فيه أنها ألغت السفر إلى كل من ولايات آيدن وموغلا وإزمير وأنطاليا غربي تركيا.

وأضاف البيان شرط التزام الرعايا الألمان التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة التركية للحدّ من تفشي الفيروس، وضرورة إجراء اختبار كورونا في تركيا قبل العودة إلى ألمانيا بـ48 ساعة.

قرار الخارجية الألمانية جاء بعد مساعٍ كبيرة بذلتها وزارتا الخارجية، والسياحة والثقافة التركيتان، إذ أجرى وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والسياحة محمد نوري أرصوي، زيارة إلى ألمانيا، في يوليو/تموز الماضي، وتباحثا مع نظيريهما من أجل رفع تحذير السفر.

كانت الحكومة الألمانية أصدرت في مارس/آذار الماضي، تحذيراً عالمياً بشأن سفر مواطنيها، وحثّتهم على تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق العام في كل الدول لمكافحة الوباء.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس رفع تحذير السفر عن 31 دولة، اعتباراً من 15 يونيو/حزيران الماضي.

ورفع تحذير السفر عن الدول الـ26 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة، ودول منطقة "شنغن" الأربع: النرويج وآيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.