أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سعي بلاده لمزيد من توثيق روابط حسن الجوار مع المغرب.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها تبون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة "عيد العرش"، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال تبون إن تهنئته للعاهل المغربي مناسبة يغتنمها "لتأكيد أعمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، وتطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك".

ويعتبر "عيد العرش" الذي يوافق 30 يوليو/تموز من كل عام، عيداً وطنياً في المغرب، وهو تاريخ تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسداداً منذ عقود، على خلفية ملفَّي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

من جانبها، تقترح الرباط حكمًا ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أرسل العاهل المغربي برقية تهنئة إلى تبون بتوليه منصبه كرئيس للجزائر، ودعاه فيها إلى "فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء".

بينما أكد تبون في مقابلة متلفزة الشهر الماضي، أن بلاده منفتحة على أي مبادرة لتجاوز الأزمة مع الجارة المغرب.