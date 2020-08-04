سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم بسبب كورونا
كشفت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن جائحة كورونا تسببت في "أكبر خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ. وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن الجائحة "ألحقت ضرراً بأكثر من مليار طالب في 160 دولة".
الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم بسبب كورونا
الأمم المتحدة تقول إن جائحة كورونا تسببت في "أكبر خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ / Reuters
4 أغسطس 2020

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن جائحة كورونا تسببت في "أكبر خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ.

جاء ذلك في رسالة مصورة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش نشرها على تويتر.

وقال إن الجائحة "ألحقت ضرراً بأكثر من مليار طالب في 160 دولة، إضافة إلى ما لا يقل عن 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم في العام الحرج الذي يسبق مرحلة التعليم (الحضانة) على خلفية غلق المدارس".

وحذر من أن العالم يواجه "كارثة أجيال يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية، وتقوض عقوداً من التقدم".

وأضاف في رسالته: "نحن نمر بلحظة حاسمة بالنسبة إلى الأطفال والشباب في العالم. والقرارات التي تتخذها الحكومات الآن سيكون لها تأثير دائم على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة".

وفي السياق، طالب غوتيريش بإعادة فتح المدارس بمجرد السيطرة على انتشار الفيروس محلياً.

وعالمياً، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى ظهر الثلاثاء، 18 مليوناً و467 ألفاً، توفي منهم أكثر من 697 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 11 مليوناً و695 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us