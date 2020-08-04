أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن جائحة كورونا تسببت في "أكبر خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ.

جاء ذلك في رسالة مصورة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش نشرها على تويتر.

وقال إن الجائحة "ألحقت ضرراً بأكثر من مليار طالب في 160 دولة، إضافة إلى ما لا يقل عن 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم في العام الحرج الذي يسبق مرحلة التعليم (الحضانة) على خلفية غلق المدارس".

وحذر من أن العالم يواجه "كارثة أجيال يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية، وتقوض عقوداً من التقدم".

وأضاف في رسالته: "نحن نمر بلحظة حاسمة بالنسبة إلى الأطفال والشباب في العالم. والقرارات التي تتخذها الحكومات الآن سيكون لها تأثير دائم على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة".

وفي السياق، طالب غوتيريش بإعادة فتح المدارس بمجرد السيطرة على انتشار الفيروس محلياً.

وعالمياً، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى ظهر الثلاثاء، 18 مليوناً و467 ألفاً، توفي منهم أكثر من 697 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 11 مليوناً و695 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".