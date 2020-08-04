سياسة
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صحيفة ألمانية: روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في مصر والسودان ودول إفريقية
أخذت روسيا ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان ، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية.
صحيفة ألمانية: روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في مصر والسودان ودول إفريقية
موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان / AA
4 أغسطس 2020

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة إفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع أربع دول فقط في إفريقيا قبل هذا التاريخ.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتلك الاتفاقيات فإن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا تدرب بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي قوات تلك البلاد، إذ لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وبينت الصحيفة أن روسيا لا ترسل جنوداً رسميين إلى البلدان الإفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة "فاغنر"، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

ووفقاً لخبراء ألمان فإن موسكو تهدف عبر قوات الشركات الأمنية الروسية إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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