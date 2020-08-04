سياسة
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مستوطنون إسرائيليون بالضفة يحرقون سيارات ويخطّون شعارات معادية للعرب
يستمرّ المستوطنون الإسرائيليون في أعمالهم العدائية والمتطرفة ضد الفلسطينيين، فبالإضافة إلى إحراقهم سيارات فلسطينيين في إحدى قرى الضفة الغربية، خطّوا شعارات عنصرية ضد العرب على جدران المنازل.
مستوطنون إسرائيليون بالضفة يحرقون سيارات ويخطّون شعارات معادية للعرب
مستوطنون يهود يشعلون النار في سيارتي مواطنين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية / وسائل التواصل
4 أغسطس 2020

أشعل مستوطنون يهود الثلاثاء، النار في سيارتي مواطنين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطوا باللغة العبرية شعارات معادية للعرب، وفق مسؤول فلسطيني.

وقال مراد اشتيوي، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا فجراً بلدة "فَرعَتا" شرقي قلقيلية، وأشعلوا النار في مركبتين.

وأضاف اشتيوي لوكالة الأناضول، أن النار أتت على أجزاء من المركبتيْن قبل أ ن يتمكن السكان من إخمادها.

وأوضح أن المستوطنين خطوا باللغة العبرية شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدار منزل بالبلدة.

وعادةً ما يشنّ عناصر من تنظيم "تدفيع الثمن" الإسرائيلي هجمات من هذا النوع.

و"تدفيع الثمن" تنظيم عنصري يضمّ مستوطنين متطرفين، واعتاد شنّ هجمات على عقارات وممتلكات فلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

وتزايدت هذه الهجمات خلال السنوات الأخيرة، في حين يحمّل الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن عدم إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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