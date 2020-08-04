توصلت دراسة أجراها مستشفى سان رافائيل في ميلانو بإيطاليا الاثنين، ونشرت في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة"، إلى أن الناجين من مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد يعانون من زيادة في معدلات الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والأرق، والاكتئاب.

وأظهرت الدراسة المسحية أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402، تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتوبع المرضى، وهم 265 رجلاً و137 امرأة، على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.

وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمراض العقلية في سان رافائيل في بيان: إنه "اتضح بشكل سريع أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".

وبناء على المقابلات واستبيانات التقييم الذاتي، تعرف الأطباء اضطراب ما بعد الصدمة في 28% من الحالات، والاكتئاب لدى 31%، والقلق لدى 42% من المرضى، والأرق في 40%، وأعراض الوسواس القهري لدى 20% منهم.

تضرر العملية التعليمية

في سياق آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر اضطراب في العملية التعليمية في التاريخ، بإغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة في منتصف يوليو/تموز، ممَّا أثر في أكثر من مليار طالب.

وأوضح الأمين العام أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال.

ونتيجة لذلك حذّر من أن العالم يواجه "كارثة يمكن أن تهدر الطاقات البشرية التي لا توصف، وتقوّض عقوداً من التقدم، وتفاقم التفاوتات القائمة بالفعل".

وأضاف غوتيريش في رسالة مصورة وبيان من 26 صفحة: "نحن نعيش لحظة حاسمة في حياة أطفال وشباب العالم، إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الآن سيكون لها تأثير دائم في مئات الملايين من الشباب، وفي آفاق التنمية في الدول لعقود قادمة".