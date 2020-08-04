سياسة
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بعد مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية.. ملك إسبانيا السابق يقرّر مغادرة البلاد
قال القصر الملكي الإسباني إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أبلغ نجله الملك فيليبي بأنه قرر مغادرة البلاد، في خطوة مثيرة هدفها حماية الملكية، بعد ظهور مزاعم فساد ضده مرتبطة بالسعودية.
بعد مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية.. ملك إسبانيا السابق يقرّر مغادرة البلاد
تنازل كارلوس (82 عاماً) عن العرش لابنه فيليبي عام 2014 / AFP
4 أغسطس 2020

قرر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة بلاده، إثر اتهامات له بالتورط في قضايا فساد.

وأفاد بيان صادر عن العائلة المالكة الاثنين، بأن كارلوس بعث برسالة إلى ابنه الملك فيليبي يبين فيها رغبته في مغادرة إسبانيا.

وأوضح أن كارلوس ذكر في الرسالة إمكانية عودته للإدلاء بإفادته عند الضرورة.

وكانت العائلة المالكة في إسبانيا قطعت راتب الملك الفخري خوان كارلوس، عقب اتهامه بتلقي عمولة تصل إلى 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل، في مناقصة مشروع القطار السريع بين مكة والمدينة في السعودية.

وتنازل كارلوس (82 عاماً) عن العرش لابنه فيليبي عام 2014، إلا أنه كان يحتفظ منذ ذلك الحين بلقب الملك ويتقاضى راتباً سنوياً قدره 198 ألفاً و845 يورو.

وجلس خوان كارلوس على العرش عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وساهم في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وتنازل عن العرش لابنه عام 2014، وفي 2 يونيو/حزيران أعلن إنهاء مسؤولياته الرسمية كافة داخل الأسرة المالكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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