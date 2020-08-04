قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، إن السعودية والإمارات قامتا بـ"نهب ثروات اليمن" خلال 5 أعوام من النزاع الدائر في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لهشام شرف، وزير الخارجية فيما يُعرف بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، وفق ما نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وأشار شرف إلى أن حكومته "تواصل رصد وتوثيق التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعمليات نهب النفط والغاز من قبل السعودية والإمارات ومليشياتهما وجماعاتهما المسلحة خلال سنوات العدوان الماضية".

وأوضح أن جماعته تقوم بذلك "تمهيداً لطرح الموضوع أمام المجتمع الدولي ومحاكم مكافحة الفساد الدولية".

كما أكد أن "أي ترتيبات للحل السياسي السلمي في اليمن لن تتجاهل فتح ملفات السرقة والفساد، سواءً التي تمت من قِبل السعودية والإمارات أو قيادات المليشيات والجماعات المسلحة والسياسية المتحالفة معها حالياً (لم يسمها)".

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل السلطات في السعودية والإمارات حيال هذه الاتهامات.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية وبمشاركة إماراتية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.

وتقول السعودية إنها دخلت الأراضي اليمينية بطلب من الحكومة الشرعية.

والأحد، قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، عبر حسابه بتويتر، إن لقاء وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، يكشف "الدور الحقيقي" لأبو ظبي في اليمن.

وأضاف: أن "الإمارات في اليمن لم تذهب لمحاربة إيران، بل ذهبت تبحث عن المطارات والموانئ والجزر والسواحل والممرات المائية، ومن يقول غير ذلك فهو يغالط الواقع".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، من خلال دعمها خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وهو ما تنفيه أبو ظبي.