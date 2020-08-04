سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. الحوثيون يتهمون السعودية والإمارات بـ"نهب" ثروات البلاد
اتهمت جماعة الحوثي اليمنية السعودية والإمارات بـ"نهب ثروات اليمن" على مدار الأعوام الـ5 الأخيرة، مهددة بأنها ستطرح الموضوع أمام المجتمع الدولي ومحاكم مكافحة الفساد الدولية.
اليمن.. الحوثيون يتهمون السعودية والإمارات بـ"نهب" ثروات البلاد
جماعة الحوثي اليمنية تتهم السعودية والإمارات بنهب ثروات اليمن خلال سنوات الحرب الـ5 الماضية / AA
4 أغسطس 2020

قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، إن السعودية والإمارات قامتا بـ"نهب ثروات اليمن" خلال 5 أعوام من النزاع الدائر في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لهشام شرف، وزير الخارجية فيما يُعرف بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، وفق ما نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وأشار شرف إلى أن حكومته "تواصل رصد وتوثيق التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعمليات نهب النفط والغاز من قبل السعودية والإمارات ومليشياتهما وجماعاتهما المسلحة خلال سنوات العدوان الماضية".

وأوضح أن جماعته تقوم بذلك "تمهيداً لطرح الموضوع أمام المجتمع الدولي ومحاكم مكافحة الفساد الدولية".

كما أكد أن "أي ترتيبات للحل السياسي السلمي في اليمن لن تتجاهل فتح ملفات السرقة والفساد، سواءً التي تمت من قِبل السعودية والإمارات أو قيادات المليشيات والجماعات المسلحة والسياسية المتحالفة معها حالياً (لم يسمها)".

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل السلطات في السعودية والإمارات حيال هذه الاتهامات.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية وبمشاركة إماراتية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.

وتقول السعودية إنها دخلت الأراضي اليمينية بطلب من الحكومة الشرعية.

والأحد، قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، عبر حسابه بتويتر، إن لقاء وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، يكشف "الدور الحقيقي" لأبو ظبي في اليمن.

وأضاف: أن "الإمارات في اليمن لم تذهب لمحاربة إيران، بل ذهبت تبحث عن المطارات والموانئ والجزر والسواحل والممرات المائية، ومن يقول غير ذلك فهو يغالط الواقع".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، من خلال دعمها خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us