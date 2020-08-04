سياسة
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هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين عزلاً في أفغانستان ؟
أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن الادعاءات بشأن الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات خاصة بريطانية بحق مدنيين في أفغانستان تستحق التحقيق.
هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين عزلاً في أفغانستان ؟
صورة أرشيفية لقوات بريطانية في أفغانستان / AA
4 أغسطس 2020

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقاً يبحث في اتهامات للقوات الخاصة البريطانية بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون لمدنيين عزل في أفغانستان.

وقالت الهيئة البريطانية في تحقيق حمل عنوان "هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين عزلاً؟"، ونشر السبت: إنّ "الادعاءات بشأن الإعدامات الميدانية تستحق تحقيقاً أعمق".

كما طالبت بوضع حد "للسلوك الإجرامي" لهذه القوات.

واستندت "BBC" في تحقيقها إلى وثائق تمتلكها شركة "لي داي" للمحاماة ونشرتها كجزء من قضية أمام المحكمة العليا البريطانية، للنظر في ادعاءات القتل غير القانوني من قبل القوات الخاصة لأربعة أفراد من عائلة أفغانية.

وتقدم بالقضية أمام المحكمة العليا البريطانية سيف الله غريب يار، الذي قال في ادعائه: إن "القوات الخاصة البريطانية قتلت أربعة من أفراد عائلته في الساعات الأولى من يوم 16 فبراير/شباط 2011 ".

وبينما ترفض الحكومة البريطانية هذه الادعاءات وتشدد على أن الجنود قتلوا الأربعة المذكورين دفاعاً عن أنفسهم، أشارت "BBC" إلى أن المراسلات الأخيرة بشأن ما حدث تلك الليلة تكشف عن وجود مخاوف جدية بشأن حقيقة مهام القوات الخاصة.

وذكرت أنّه بعد ساعات قليلة من عودة القوات إلى قاعدتهم، تبادل جنود بريطانيون آخرون رسائل بالبريد الإلكتروني تصف أحداث تلك الليلة بأنها "المذبحة الأخيرة".

والعام الماضي كشف برنامج "بانوراما" على "BBC" أنه في كثير من الأحيان كانت المعلومات التي لدى المخابرات البريطانية بشأن أهداف هذه الغارات "غير محددة".

وقال فيليب ألستون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالإعدام، للبرنامج: "ليس لدي شك في أن العديد من الادعاءات (عن مقتل المدنيين الأبرياء) مبررة بشكل عام ، ويمكننا أن نستنتج أن عدداً كبيراً من المدنيين قُتلوا في غارات ليلية بلا مبرر على الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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