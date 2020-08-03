سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أهدافاً للنظام السوري جنوبي البلاد
ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوماً على أهداف عسكرية في سوريا.
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أهدافاً للنظام السوري جنوبي البلاد
صورة أرشيفية لضربة جوية سابقة نفذتها الطائرات الإسرائيلية / Reuters
3 أغسطس 2020

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوماً على أهداف عسكرية في سوريا الاثنين ووصف الضربات الجوية بأنها رد على محاولة من "عناصر معادية" لزرع قنبلة على السياج الحدودي.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد توترات عسكرية بين إسرائيل ولبنان، إذ أعلن الأخير تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الأولى، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، تعزيز قواته قرب الحدود اللبنانية، تحسباً لهجمات تَوعَّد "حزب الله" بتنفيذها، رداً على مقتل أحد عناصره في غارة جوية منسوبة إلى إسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق، في 20 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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