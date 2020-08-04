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وزارة الدفاع التركية تقول إن محاولات تبييض سياسات الإمارات غير مجدية، ومصر والسودان يحذران من تداعيات الملء المنفرد لسد النهضة.

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وزارة الدفاع التركية: محاولات تبييض سياسات الإمارات غير مجدية

أصدرت وزارة الدفاع التركية الاثنين، بياناً قالت فيه إن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالبنّاءة، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، محاولة مؤسفة وغير مجدية. [TRT عربي]

ودعت الوزارة إدارة أبو ظبي والحكومات الداعمة لها للعودة إلى رشدها، مشددة على الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا. [TRT عربي]

سد النهضة.. مصر والسودان يحذران من تداعيات الملء المنفرد

حذّرت مصر والسودان في ثاني اجتماع للجولة الثانية للتفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، من تداعيات الملء المنفرد للسد، وطالب البلدان بسرعة الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد. [TRT عربي]

ووفق البيان المصري، "جرى التوافق بين الدول الثلاث على مناقشة اللجان الفنية والقانونية للنقاط الخلافية غداً وبعد غد، فى مسارين متوازيين وعُرِضت المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس". [TRT عربي]