طالبت كتلة حركة النهضة الاثنين، رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي بـ"توضيح طبيعة الحكومة" المنتظر منه تشكيلها.

جاء ذلك وفق تصريح رئيس الكتلة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري، لوكالة الأناضول.

وقال البحيري "بتكليف من رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، اجتمعنا ضمن وفد من كتلة الحركة مع المشيشي بناءً على دعوة وجهها إلينا".

ولفت البحيري إلى أن وفد الكتلة طالب بتوضيح "طبيعة الحكومة التي ستتشكل في وقت صعب، وظروف استثنائية اجتماعياً واقتصادياً ومالياً".

وأضاف أن "رئيس الحكومة بصدد بناء تصور للحكومة المقبلة من خلال لقاءاته بالأحزاب".

يذكر أن هذا أول لقاء للمشيشي بحزب سياسي منذ تكليفه أخيراً تشكيل الحكومة، وينتظر أن يلتقي اليوم الكتلة "الديمقراطية"، وكتلة حزب "قلب تونس"، وكتلة "ائتلاف الكرامة".

والتقى المشيشي الأسبوع الماضي رؤساء المنظمات الكبرى في تونس مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" وهو أكبر نقابة عمالية، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، و"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري".

والأسبوع الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، المشيشي، تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر، بداية من 26 يوليو/تموز الماضي.

ويعرف المشيشي، بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

يأتي ذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي عاشتها تونس مؤخراً، نتيجة تصاعد الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.