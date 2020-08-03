سياسة
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باكستان: الوساطة بين إيران والسعودية نجحت في "منع مواجهة عسكرية"
قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن مساعي الوساطة التي تقوم بها بلاده بناءً على طلب أمريكي، بين السعودية وإيران، حققت نجاحاً في "تحاشي وقوع مواجهة عسكرية" بينهما.
باكستان: الوساطة بين إيران والسعودية نجحت في "منع مواجهة عسكرية"
باكستان تتوسط للتقريب بين السعودية وإيران بناءً على طلب أمريكي  / AP
3 أغسطس 2020

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان الاثنين، إن مساعي الوساطة التي تقوم بها بلاده استجابةً لطلب أمريكي، بين السعودية وإيران، حققت نجاحاً في "تحاشي وقوع مواجهة عسكرية" بينهما، لكنها تتقدم ببطء.

جاء ذلك في مقابلة لخان مع قناة الجزيرة، ستُبث كاملةً يوم الأربعاء القادم.

وقال خان إنه زار طهران والرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناءً على طلب من واشنطن، لتسهيل المحادثات بينهما بعد الهجمات السابقة على أهداف نفطية في الخليج، حمَّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران.

يُذكر أن حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تزايدت، بعد انسحاب إدارة ترمب من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليهم، في منتصف عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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