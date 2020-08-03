قالت الرئاسة اللبنانية الاثنين عبر حسابها على تويتر، إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقّعا مرسوماً بقبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي، ومرسوماً آخر بتعيين شربل وهبة خلفاً.

ووهبة هو المستشار الدبلوماسي للرئيس ميشال عون.

وقرأ الأمين العام لمجلس الوزراء المرسومين في وقت لاحق.

وكانت رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قبل استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وباشر اتصالاته لتعيين خلف له.

وذكرت رئاسة الحكومة في تغريدة على حسابها على تويتر، أن "دياب قبل استقالة حتّي خلال لقائهما اليوم".

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء "باشر (عقب قبول استقالة حتّي) اتصالاته، ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد".