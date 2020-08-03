سياسة
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الصحة العالمية تعلن انتهاء مهمة البحث عن أصول كورونا في الصين
أنهى فريق منظمة الصحة العالمية مهمته في الصين، ووافقت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة على تفاصيل نشر فريق أكبر، لا سيما في منطقة التفشي المشتبه فيها.
الصحة العالمية تعلن انتهاء مهمة البحث عن أصول كورونا في الصين
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "الفريق الدولي" سينتشر في ووهان، المدينة التي يعتقد أن جائحة كوفيد-19 قد تفشت فيها أواخر العام الماضي / AP
3 أغسطس 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقاً متقدماً يبحث في أصول تفشي فيروس كورونا قد أنهى مهمته في الصين، ووافقت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة على تفاصيل نشر فريق أكبر، لا سيما في منطقة التفشي المشتبه فيها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الفريق الدولي" سينتشر في ووهان، المدينة التي يعتقد أن جائحة كوفيد-19 قد تفشت فيها أواخر العام الماضي، وأضاف أن منظمة الصحة حددت "اختصاصات" الفريق.

وأشار الدكتور مايكل ريان، رئيس قسم الطوارئ في المنظمة، إلى وجود "فجوات في المشهد الوبائي"، وقال إن الدراسات والبيانات المناسبة التي يتم جمعها سيتم تقييمها.

وأضاف ريان: "البراعة الحقيقية تتمثل في الذهاب إلى حالات الإصابة البشرية التي حدثت أولاً، ثم العودة بشكل منهجي بحثاً عن الإشارة الأولى التي حدث خلالها عبور الحاجز بين النوعين البشري والحيواني".

وتابع: "بمجرد أن تفهم أين تم اختراق الحاجز، فإنك تنتقل إلى الدراسات بطريقة أكثر منهجية على الجانب الحيواني".

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من احتمال ألَّا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل إلى لقاح ضد كرورنا.

وقال تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "الرسالة الموجهة للناس والحكومات واضحة: التزموا (بالتدابير) كلها". وأضاف أن الكمامات يجب أن تصبح رمزاً للتضامن حول العالم.

وتابع: "هناك عدد من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، ونأمل أن يكون لدينا عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكنها وقاية الناس من العدوى. لكن لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبداً".

وأظهرت حسابات رويترز أن ما يربو على 18.14 مليون شخص أصيبوا بالمرض وتوفي 688080 شخصاً به، مع عودة الفيروس للظهور في دول ظنت أنها تجاوزت أسوأ ما في الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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