ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استمر نحو 17 ساعة واستهدف سجناً بولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان، إلى 21 قتيلاً و43 مصاباً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان الاثنين: إن "السجن (في مدينة جلال آباد) أصبح تحت سيطرة قوات الأمن" صباح اليوم، بحسب ما نقلت قناة طلوع المحلية.

من جهته أوضح عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم الولاية، أن الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي "حدث مساء الأحد، ورافقه تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين أطلقوا الأعيرة النارية من السجن ومجمع سكني مجاور".

وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية، أن بين الضحايا "مدنيين وسجناء، وعناصر من قوات الأمن وحرس السجن"، مشيراً إلى مقتل 5 من المسلحين.

في السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية بوصول رئيس أركان الجيش الأفغاني محمد ياسين ضياء إلى جلال آباد صباح الاثنين، لقيادة عملية السيطرة على الهجوم.

ومساء الأحد فجّر انتحاري ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي سيارة مفخخة أمام بوابة سجن جلال آباد، تبعه تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة الأفغانية الإفراج عن 317 سجيناً من عناصر حركة طالبان، بحلول اليوم الثالث والأخير من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة، الموافق أمس.

وتعاني أفغانستان حرباً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.