سياسة
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قوات الأمن التركية توجه ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي في يوليو/تموز الماضي
استطاعت قوات الأمن التركية توجيه ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عمليات أمنية أفضت إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، من بينهم أجانب مطلوبون على قوائم الإرهاب الدولية.
قوات الأمن التركية توجه ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي في يوليو/تموز الماضي
الأمن التركي اعتقل عشرات المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي الشهر الماضي / AA
3 أغسطس 2020

وجهت قوات الأمن التركية ضربات قوية إلى تنظيم داعش الإرهابي في شهر يوليو/تموز الماضي، في أثناء عدة عمليات داخل البلاد استهدفت مشتبهاً بانتمائهم إلى التنظيم، ضمن الجهود التركية الصارمة في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.

وأوقفت قوات الأمن187مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي بينهم أجانب، وأمرت المحاكم التركية باعتقال 19 عضواً في التنظيم الإرهابي.

وفي مدينة إسطنبول أوقف الأمن التركي في عمليات أمنية مختلفة 73 مشتبهاً به بينهم أجانب أيضاً، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة عناصر التنظيم ونشاطاته في الداخل والخارج.

وخلال العمليات الأمنية أوقفت قوات الأمن أربعة مواطنين روس ومواطناً فرنسياً مطلوبين على القائمة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول"، بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كليس جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا.

وتدرج تركيا تنظيم داعش على قائمة التنظيمات الإرهابية الأشد خطورة، وتشن عمليات أمنية متواصلة على عناصر التنظيم داخل البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس/آب 2016 بالتعاون مع قوات المعارضة السورية، واستطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مروراً بمناطق وبلدات مثل الراعي ودابق وأعزاز ومارع، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلاً لداعش الإرهابي، ليكون الجيش التركي أول جيش في حلف الناتو يواجه التنظيم الإرهابي على الأرض.

مصدر:TRT عربي
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