سياسة
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كورونا.. 18 مليون إصابة حول العالم وسط تفشٍ "غير عادي" للفيروس في أمريكا
حذر خبراء في البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن، في الوقت الذي تخطى فيه عدد الإصابات بالفيروس حول العالم عتبة 18 مليون إصابة.
كورونا.. 18 مليون إصابة حول العالم وسط تفشٍ "غير عادي" للفيروس في أمريكا
أصاب فيروس كورونا 4.6 ملايين شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 155 ألفاً / Reuters
3 أغسطس 2020

قال خبراء في البيت الأبيض، الأحد، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن.

وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد، ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس: "نمر بمرحلة جديدة... ما نشهده اليوم مختلف عن مارس (آذار) وأبريل (نيسان)". وأضافت أن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية وأيضاً في المناطق الحضرية.

وقالت بيركس لشبكة CNN التلفزيونية: "إلى كل من يعيش في منطقة ريفية... لست محصناً أو محمياً من الفيروس".

وأصاب فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، 4.6 ملايين شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 155 ألفاً طبقاً لإحصاء وكالة رويترز.

من جهة أخرى، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية حتى ليلة الأحد.

وتم إحصاء 18.011.763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتتمركز أكثر من نصف الإصابات في العالم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم بـ4.657.693 إصابة بينها 154.793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2.733.677 إصابة و94.104 وفاة.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضرراً فهي الهند بـ1.750.723 إصابة و37.364 وفاة، في حين بلغ إجمالي الوفيات في العالم 687.941.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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