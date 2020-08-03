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وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة الليبيتين، وإسدال الستار على موسم حج استثنائي.

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ليبيا.. وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة

أعلن الجيش الليبي، الأحد، وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة، لدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في سرت والجفرة. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح متلفز للعميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش، أوردته فضائية "فبراير" الليبية الخاصة. [TRT عربي]

وقال دراه: "الدعم الروسي ما زال مستمراً لهذا المتمرد وجنوده (في إشارة إلى حفتر)، رصدنا السبت وصول 5 رحلات لطائرات شحن عسكرية روسية مُحملة بالعتاد والمعدات إلى سرت (شمال) والجفرة (وسط)". [TRT عربي]

إسدال الستار على موسم حج استثنائي

أعلنت السعودية، مساء الأحد، إتمام شعائر الحج المحدود، بعد أيام من بدئه وسط إجراءات وقائية أقرتها المملكة خشية تداعيات فيروس كورونا. [TRT عربي]

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "ودع حجاج بيت الله الحرام اليوم المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك حجهم (بدأ أواخر الأسبوع الماضي) بطواف الوداع وسط إجراءات احترازية". [TRT عربي]

من جانبه أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، في بيان مساء الأحد، اختتام مناسك الحج ونجاح خطة أداء المناسك، دون إحصائيات إجمالية بشأن المشاركين وحالتهم الصحية. [TRT عربي]