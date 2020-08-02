أدانت الخارجية الأردنية، الأحد، تصديق إسرائيل على خطة بناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي القدس، مشددة على رفض أي نشاط استيطاني بالمدينة.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لوكالة الأناضول متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الفايز.

وقال الفايز إن "الموقف الأردني واضح برفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كافة بمدينة القدس".

وأضاف أن الأردن يدين تصديق إسرائيل على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي القدس.

وفي وقت سا بق السبت، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن بلدية القدس الإسرائيلية، وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية.

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محال تجارية وصناعية ومهنية.

وسيجري بناء المجمع على مساحة 90 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع) في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رئيس بلدية القدس موشيه لييؤن، تعهد بالاستمرار في المشاريع الاستيطانية بالمدينة.

وبالسنوات الأخيرة، سرعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان في مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين والمسجد الأقصى.

وكان الفلسطينيون قد رفضوا خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعتبر الخطة الأمريكية، القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.