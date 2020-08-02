أعلنت هئية الأسرى والمحررين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير) الأحد، إصابة معتقل فلسطيني ثالث بفيروس كورونا.

وقال مجدي العدرا، الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت بإصابة أحد المعتقلين بفيروس كورونا، ويُدعى نبيل الشرباتي، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح أن الشرباتي هو المعتقل الفلسطيني الثالث الذي يصاب بالفيروس، بعد المعتقل كمال أبو وعر والذي تعافى قبل أيام، والمعتقل محمد هزيم.

وتابع أن نبيل الشرباتي اعتقل قبل نحو أسبوع، وأجري له فحص كورونا قبل يومين، للتتأكد من إصابته ويجري نقله للعزل في سجن رامون الإسرائيلي.

وأبدى المسؤول الفلسطيني مخاوف من تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ومضى قائلاً: "الخطر يهدد المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى وذوي المناعة الضعيفة وكبار السن (..) هناك معتقلون تجاوزت أعمارهم الـ85 عاماً".

واختتم: "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الفلسطينيين من الشوارع والمنازل ويجري نقلهم في مركبات عسكرية غير معقمة ودون إجراء فحوص كورونا (..) استهتار متعمد لنقل العدوى بين المعتقلين".

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة.