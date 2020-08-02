سياسة
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ليبيا.. وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة
أعلن الجيش الليبي، الأحد، وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة، لدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في سرت والجفرة، وجاء ذلك في تصريح متلفز للعميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة.
ليبيا.. وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة
رصد أيضاً وصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار بنغازي يوم السبت / AA
2 أغسطس 2020

أعلن الجيش الليبي، الأحد، وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة، لدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في سرت والجفرة.

جاء ذلك في تصريح متلفز للعميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش، أوردته فضائية "فبراير" الليبية الخاصة.

وقال دراه: "الدعم الروسي ما زال مستمراً لهذا المتمرد وجنوده (في إشارة لحفتر)، رصدنا السبت وصول 5 رحلات لطائرات شحن عسكرية روسية مُحملة بالعتاد والمعدات إلى سرت (شمال) والجفرة (وسط).

وأوضح أن الجيش الليبي "رصد أيضاً وصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار بنغازي يوم السبت، ووصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار الأبرق الدولي يوم الجمعة".

واختتم دراه قائلاً: "كل طائرات الشحن هذه روسية، تحمل المرتزقة والعتاد إلى المنطقة الشرقية والتراب الليبي".

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

وتضم مليشيا حفتر عدداً كبيراً من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.

وحقق الجيش، مؤخراً، انتصارات ضد مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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