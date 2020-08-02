أعلنت مصر، الأحد، أن الكويت ستقوم بمراجعة قرار حظر الطيران إلى القاهرة، والذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، وفق بيان للخارجية المصرية.

ونقل البيان "تأكيد وزير خارجية الكويت أن قرار وقف رحلات الطيران إلى مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة".

وناقش الجانبان "الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما".

واتفق الوزيران على "تواصل وزيرَي الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين"، حسب البيان ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الكويتي على ما ورد في بيان الخارجية المصرية.

والسبت، تصاعد غضب غير رسمي في مصر، جراء إدراج الكويت لمصر ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها، وسط مطالبات إعلامية بالرد بالمثل.

جاء ذلك عقب إعلان الكويت استئناف رحلات الطيران باستثناء 31 دولة، بينها مصر، بعد نحو 5 أشهر من التوقف جراء جائحة كورونا.

وساهم في تأجيج الأوضاع بين البلدين، تسجيل شاب مصري مقطعاً مصوراً يطالب فيه آخرين بحرق علم الكويت، على خلفية انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت.

والجمعة، أعلنت سفارة الكويت في القاهرة رفضها دعوات (لم تحدد من وراءها) لحرق العلم الكويتي، فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية ما يتداول بمنصات التواصل من "وقيعة تقف وراءها جهات مغرضة"، مؤكدة قوة علاقة الأُخوّة بين البلدين.