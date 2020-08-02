حصد وباء كورونا أرواح أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

وبهذا تصبح أمريكا اللاتينية ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء الوباء، بعد أوروبا التي تجاوزت وفياتها 210 آلاف شخص.

ويقترب عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية والكاريبي من خمسة ملايين إصابة، أكثر من نصفهم في البرازيل، لتكون بذلك ثاني دولة تسجّل عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت إصاباتها أكثر من 4 مليون إصابة.

وفي روسيا، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 850 ألفاً و870، على إثر تسجيل 5 آلاف و427 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة فقط، وفقاً لبيان المركز الروسي للسيطرة على عدوى كورونا.

وشهدت البلاد 70 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة إلى أكثر من 14 ألف وفاة حتى الآن.

وقد أودى الوباء بحياة أكثر من 688 ألف شخص حول العالم، وإصابة نحو 18 مليون شخص إصابة مثبثة رسمياً. فيما تماثل للشفاء أكثر من 11 مليون مصاب حول العالم.