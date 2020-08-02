سياسة
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وفيات كورونا تتجاوز 200 ألف في أمريكا اللاتينية والإصابات ترتفع في روسيا
أصبحت أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء وباء كورونا، التي تجاوزت وفياتها 210 آلاف شخص. كما ارتفعت الإصابات في روسيا إلى أكثر من 850 ألفاً بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وفيات كورونا تتجاوز 200 ألف في أمريكا اللاتينية والإصابات ترتفع في روسيا
تجاوزت وفيات كورونا 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي / AP
2 أغسطس 2020

حصد وباء كورونا أرواح أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

وبهذا تصبح أمريكا اللاتينية ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء الوباء، بعد أوروبا التي تجاوزت وفياتها 210 آلاف شخص.

ويقترب عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية والكاريبي من خمسة ملايين إصابة، أكثر من نصفهم في البرازيل، لتكون بذلك ثاني دولة تسجّل عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت إصاباتها أكثر من 4 مليون إصابة.

وفي روسيا، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 850 ألفاً و870، على إثر تسجيل 5 آلاف و427 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة فقط، وفقاً لبيان المركز الروسي للسيطرة على عدوى كورونا.

وشهدت البلاد 70 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة إلى أكثر من 14 ألف وفاة حتى الآن.

وقد أودى الوباء بحياة أكثر من 688 ألف شخص حول العالم، وإصابة نحو 18 مليون شخص إصابة مثبثة رسمياً. فيما تماثل للشفاء أكثر من 11 مليون مصاب حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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