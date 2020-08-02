سياسة
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مناورات "النسر" تتواصل بين تركيا وأذربيجان
تواصل القوات التركية والأذرية المناورات البرية والجوية الواسعة في أذربيجان. وشارك عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات في هذا القسم من المناورات، التي تضمَّنت أيضاً اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.
مناورات "النسر" تتواصل بين تركيا وأذربيجان
مناورات "النسر" البرية والجوية تتواصل بين القوات التركية والأذرية  / AA
2 أغسطس 2020

تواصل القوات التركية والأذرية مناوراتها البرية والجوية الواسعة في أذربيجان.

وانطلقت المناورات في 29 يوليو/تموز الماضي، وتحمل اسم (النسر التركي الأذري 2020/TurAz Kartal).

وتجرى المناورات في كل من العاصمة باكو ونخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ، وتستمر حتى 10 أغسطس/آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وقد تلقت القوات المشاركة بالمناورات في مدينة نخجوان أوامر بالتأهب، ونفذت عمليات تحاكي موقع معركة حقيقية، حسب وكالة الأناضول.

وشارك عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات، في هذا القسم من المناورات، التي تضمنت أيضاً اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

ويجري خلال المناورات اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني بالمدفعية على القوات الأذرية في منطقة توفوز الحدودية، في يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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