تواصل القوات التركية والأذرية مناوراتها البرية والجوية الواسعة في أذربيجان.

وانطلقت المناورات في 29 يوليو/تموز الماضي، وتحمل اسم (النسر التركي الأذري 2020/TurAz Kartal).

وتجرى المناورات في كل من العاصمة باكو ونخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ، وتستمر حتى 10 أغسطس/آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وقد تلقت القوات المشاركة بالمناورات في مدينة نخجوان أوامر بالتأهب، ونفذت عمليات تحاكي موقع معركة حقيقية، حسب وكالة الأناضول.

وشارك عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات، في هذا القسم من المناورات، التي تضمنت أيضاً اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

ويجري خلال المناورات اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني بالمدفعية على القوات الأذرية في منطقة توفوز الحدودية، في يوليو/تموز الماضي.