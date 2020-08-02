سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. 18 مليون إصابة حول العالم ومنظمة الصحة تتوقع جائحة "طويلة الأمد"
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا سيكون على الأرجح "طويل الأمد"، وذلك خلال اجتماع عُقد لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من قرع ناقوس الخطر على مستوى العالم بسبب الفيروس. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابات 18 مليوناً حول العالم.
كورونا.. 18 مليون إصابة حول العالم ومنظمة الصحة تتوقع جائحة "طويلة الأمد"
أكثر من 61 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة / AA
2 أغسطس 2020

حذّرت منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا سيكون على الأرجح "طويل الأمد"، وذلك خلال اجتماع عُقد لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من قرع ناقوس الخطر على مستوى العالم.

وخلال اجتماعها الجمعة، ركّزت لجنة الطوارئ في المنظمة على "توقُّع طول أمد جائحة كوفيد-19"، وفق ما جاء في بيان للمنظمة التي حذّرت من "مخاطر تراخي الاستجابة في سياق من الضغوط الاجتماعية-الاقتصادية".

و جاء في البيان أن "منظمة الصحة العالمية لا تزال تعتبر أن مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية".

وتابع بيان المنظمة: "ركّزت اللجنة على توقُّع طول أمد جائحة كوفيد-19 الراهنة، مشددة على أهمية الاستجابة المستدامة مجتمعياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً".

وحضّت اللجنة منظمة الصحة على تقديم توجيهات دقيقة وعملية للاستجابة لوباء كورونا "من أجل خفض مخاطر التراخي".

كما حضّت اللجنة المنظمة على دعم الدول في الاستعداد لمرحلة طرح علاجات ولقاحات للوباء.

وأظهر أحدث إحصاء الأحد، أن أكثر من 18 مليوناً أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما أن 683767 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019 .

وأحصت الولايات المتحدة مساء السبت، 61262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا هو اليوم الخامس الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة، حسب الجامعة في بالتيمور. كما سجلت 1051 وفاة أيضاً في اليوم نفسه.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 4.6 مليون، بالإضافة إلى 154319 وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us