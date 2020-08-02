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الرئيس التركي يقول إن الحزب الحاكم سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه والتقليل من خصومه الداخليين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يدعو البرلمان لخطوات شجاعة لتوحيد ليبيا.

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أردوغان: سنكثر أصدقاءنا ونقلل خصومنا الداخليين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه والتقليل من خصومه الداخليين. [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة له السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة الأضحى مع فروع حزبه في الولايات الأخرى. [TRTعربي]

وأوضح أردوغان أن الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي بسبب جائحة كورونا. [TRTعربي]

كما لفت إلى أن الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءاً من سوريا وفلسطين حتى أراكان وإقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزب والأسى. [الأناضول]

وأشار إلى أن تركيا باتت في ظل 18 عاماً من حكم العدالة والتنمية، مصدر أمل لكل المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم. [الأناضول]

بمناسبة العيد.. المشري يدعو البرلمان لخطوات شجاعة لتوحيد ليبيا

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مجلس النواب للالتئام كاملاً في مدينة واحدة، واتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن. [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها المشري للشعب الليبي بمناسبة ⁧‫عيد ⁩الأضحى المبارك.

وقال في كلمته مساء الجمعة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العيد نهاية الأحزان، وانقسام الوطن وفرقته". [TRTعربي]

وأضاف: "أمامنا فرصة مهمة للمضي قدماً في طريق السلام، ونبذ الفرقة والاتحاد من أجل الوطن". [TRTعربي]

وتابع: "ندعو لالتئام مجلس النواب كاملاً في مدينة ليبية واحدة (...) وندعوه لاتخاذ خطوات شجاعة مع المجلس الأعلى للدولة لتوحيد الوطن". [الأناضول]

وأكد أن دعوته للسلام "لا تنبع من ضعف"، مشدداً: "نحن في الوقت نفسه عازمون على اجتثاث الانقلابيين من جذورهم". [الأناضول]

‏وطالب المشري، جميع الليبيين بـ"التكاتف والتعاون فيما بينهم من أجل إنهاء جميع أزماتهم".

واختتم كلمته قائلاً: "أيها الشعب الليبي الكريم، أدعوكم دعوة صادقة للتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة وإنقاذ الوطن". [الأناضول]