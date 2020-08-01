سياسة
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آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد نتنياهو وحكومته
واصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في أنحاء البلاد، مساء السبت، ضد إدارة حكومة بنيامين نتنياهو أزمة فيروس كورونا، وللمطالبة باستقالة الأخير بسبب محاكمته في قضايا فساد.
آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد نتنياهو وحكومته
آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد نتنياهو وحكومته / DPA
1 أغسطس 2020

واصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في أنحاء البلاد، مساء السبت، ضد إدارة حكومة بنيامين نتنياهو أزمة فيروس كورونا، وللمطالبة باستقالة الأخير بسبب محاكمته في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن "260 موقعاً وتقاطعاً وجسراً في أنحاء البلاد، خاصة مدينتي القدس وتل أبيب، شهدت تظاهرات ضد الحكومة وتطالب باستقالة نتنياهو".

ومن المتوقع أن تزيد أعداد المتظاهرين بشكل كبير في وقت لاحق، حسب وسائل إعلام عبرية، من بينها "هآرتس" وقناة "كان" الرسمية.

وذكرت قناة "كان"، أن آلاف المتظاهرين في القدس تجمهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء.

ويأمل منظمو تظاهرات السبت، أن تكون الأكبر منذ انطلاقها قبل أكثر من شهرين، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ويقول مراقبون، إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخراً ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى ثلاثة أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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