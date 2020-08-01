ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر أن شركة مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس عملاق الإنترنت الصيني.

وقالت الصحيفة إن قناة فوكس بيزنس الأمريكية كانت أول من كشف النقاب عن المفاوضات بين مايكروسوفت و تيك توك أمس الجمعة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنّه سيحظر استخدام تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة حيث تشتبه السلطات في إمكان حصول عمليّات تجسّس من خلاله لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “فيما يخصّ تيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة“.

كان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون قد عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة التي تملكها مجموعة بايتدانس الصينية وتلقى رواجاً كبيراً، لغايات سيئة. لكن المجموعة نفت وجود أي علاقة تربطها بالحكومة الصينية.

وقال ترمب إنه سيتخذ إجراءات اعتباراً من السبت عبر استخدام صلاحياته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.

ويأتي قرار ترمب بعد مراجعة أجرتها “لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة” التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.