قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه، والتقليل من خصومه الداخليين.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة الأضحى، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى.

وأوضح أردوغان أن الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي بسبب جائحة كورونا.

كما لفت إلى أن الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءاً من سوريا وفلسطين حتى أراكان وإقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزن والأسى.

وأشار إلى أن تركيا باتت في ظل 18 عاماً من حكم العدالة والتنمية، بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم.

وشدد على أنه تقع على عاتق أعضاء الحزب كافة مسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية، والمضي بها قدماً نحو الأمام.

وأضاف أردوغان "إن من يرى نفسه أعلى مقاماً من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلاً من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضواً في العدالة والتنمية".

وأردف "سنكثر من أصدقائنا، ونقلل من أعدائنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية، ووجودنا في مناصبنا، وتعليق الكثير من الناس آمالهم علينا، واحد".

وتابع قائلاً "نريد أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة بالنسبة لنا".

وفيما يخص آيا صوفيا، أفاد أردوغان "إن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في 24 يوليو/تموز، بعد 86 عاماً، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك".

وأكد على التزام حزبه بمبدأ "عَلَم واحد، وشعب واحد، ودولة واحدة، ووطن واحد"، في مسيرته نحو المستقبل، متقدماً بالتهاني لأعضاء الحزب كافة، وأبناء الشعب التركي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.