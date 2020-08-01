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المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى وسط إجراءات استثنائية، وكتائب حزب الله العراقية تتهم الكاظمي بتسهيل اغتيال سليماني والمهندس.

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المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى وسط إجراءات استثنائية

احتفل المسلمون في كل بقاع الأرض الجمعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إذ امتلأت المساجد بالمصلين لإقامة صلاة العيد، وبدأت عملية نحر الأضاحي في ظل إجراءات مشددة للحفاظ على الصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. [الأناضول]

وأقيمت صلاة العيد في جامع آيا صوفيا الكبير بمدينة إسطنبول لأول مرة منذ 86 عاماً، بحضور آلاف المصلين وعدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الشؤون الدينية علي أرباش الذي ألقى خطبة العيد، وكذلك رئيس البرلمان مصطفى شنطوب وعدد من المسؤولين والوزراء. [TRT عربي]

وفي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة أدى نحو 30 ألف شخص صلاة العيد، بالرغم من العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي لتقييد وصول المسلمين إلى المسجد. [TRT عربي]

كتائب حزب الله العراقية تتهم الكاظمي بتسهيل اغتيال سليماني والمهندس

اتهمت كتائب"حزب الله العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية أمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي. [TRT عربي]

وقال المسؤول الأمني في حزب الله أبو علي العسكري، في بيان نشره عبر تويتر: إن "الكاظمي عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية قام بتسهيل قتل سليماني والمهندس". [TRT عربي]

وسبق أن اتهم العسكري الكاظمي حين كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة العراقية "بتسهيل" عملية اغتيال سليماني والمهندس، واعتبر في حينه أن "ترشيح الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء بمثابة إعلان حرب على الشعب، وأنه سيحرق ما تبقى من أمن البلاد". [TRT عربي]