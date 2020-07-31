سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تتعهد بالرد بالمثل على عقوبات أوروبية تتعلق بجرائم إلكترونية مزعومة
قالت روسيا إنها سترد بالمثل على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على قسم في جهاز المخابرات العسكرية الروسية بتهمة ضلوعه في هجمات إلكترونية، مؤكدة أن العقوبات لها دوافع سياسية.
روسيا تتعهد بالرد بالمثل على عقوبات أوروبية تتعلق بجرائم إلكترونية مزعومة
تتعلق العقوبات الأوروبية على روسيا بالسفر والمعاملات المالية بتهمة ضلوع قسم في جهاز المخابرات العسكرية في هجمات إلكترونية / Getty Images
31 يوليو 2020

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، إنها سترد بالمثل على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على قسم في جهاز المخابرات العسكرية الروسية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية قالت فيه "بالطبع لن يمر هذا التحرك غير الودي من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد" وأضافت "كل شيء في الدبلوماسية يُرد عليه بالمثل"، مؤكدة أن العقوبات لها دوافع سياسية.

وتتعلق العقوبات الأوروبية بالسفر والمعاملات المالية على قسم في جهاز المخابرات العسكرية الروسية بتهمة ضلوعه في هجمات إلكترونية.

وتعد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي هي الأولى على الإطلاق فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتستهدف قسم التكنولوجيا الخاصة بجهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف باسم المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية.

واتهم الاتحاد الأوروبي المخابرات الروسية بتنفيذ هجومين إلكترونيين في يونيو /حزيران 2017 استهدفا عدداً من الشركات في أوروبا وتسببا في خسائر مالية هائلة، كما اتُّهم الجهاز أيضاً بشن هجومين على شبكة الكهرباء في أوكرانيا في 2015 و2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us