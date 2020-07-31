سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق: كتائب حزب الله تتهم رئيس الحكومة بتسهيل اغتيال سليماني والمهندس
اتهم المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية.
العراق: كتائب حزب الله تتهم رئيس الحكومة بتسهيل اغتيال سليماني والمهندس
اتهمت كتائب حزب الله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني / Reuters
31 يوليو 2020

اتهمت كتائب "حزب الله" العراقية الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية أمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المسؤول الأمني في "حزب الله" أبو علي العسكري، في بيان نشره عبر تويتر، إن "الكاظمي عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية، قام بتسهيل قتل سليماني والمهندس".

وأضاف العسكري: "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيداً، إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجماً، ومضموناً بسليماني والمهندس، وشهداء مدينة القائم من قاتليهم".

وأردف أن "المشاركين المحليين ابتداء من كاظمي الغادر، إلى أدنى الرتب التي ساهمت بتسهيل هذه الجرائم التاريخية، لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن".

وسبق أن اتهم العسكري، الكاظمي حين كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة العراقية "بتسهيل" عملية اغتيال سليماني والمهندس، واعتبر في حينه أن "ترشيح الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء بمثابة إعلان حرب على الشعب وأنه سيحرق ما تبقى من أمن البلاد".

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أصدر جهاز المخابرات العراقية بياناً نفى فيه اتهامات العسكري للكاظمي، معتبراً أنها "باطلة وتمثل تهديداً صريحاً للسلم الأهلي وتسيء للكاظمي، وتؤذي سمعة الأجهزة الأمنية".

وأشار البيان في حينه، إلى أن "مهام الجهاز تتمحور في خدمة الوطن والشعب، وليست خاضعة للمزاجات السياسية".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، اغتالت الولايات المتحدة سليماني والمهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

ومنذ عملية الاغتيال، تتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران أبرزها "حزب الله" بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها جنودها بالعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us