سياسة
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السودان.. انهيار سد يدمر 600 منزل بولاية النيل الأزرق
انهار سد بشكل مفاجئ في ولاية النيل الأزرق بالسودان، ما أدى إلى تدمير 600 منزل، وتحذيرات من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة حيث يمثل السد عصب الحياة بالنسبة إليها.
السودان.. انهيار سد يدمر 600 منزل بولاية النيل الأزرق
تسبب انهيار سد بوط بانهيار أكثر من 600 منزل قريب منه / AA
31 يوليو 2020

أعلنت السلطات السودانية الجمعة، انهيار سد بوط بشكل مفاجئ في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى تدمير 600 منزل.

ونقلت وسائل إعلام بينها موقع "سودان تربيون"، عن المديرة التنفيذية المكلفة لإدارية التضامن بولاية النيل الأزرق نسيبة فاروق كلول، قولها إن "انهيار سد بوط الواقع في إدارية التضامن، تسبب بانهيار أكثر من 600 منزل قريب منه".

وأضافت كلول، أن مياه السد حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء القريبة من السد، وتعذر الوصول إليها، محذرة من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل "سد بوط" عصب الحياة بالنسبة إليها.

وأشارت كلول إلى أن السد يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال "الأنقسنا" في ولاية النيل الأزرق.

فيما لم يتم الإعلان عن وقوع أي خسائر بشرية جراء انهيار السد، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لانهيار السد وحجم الدمار الذي تسبب به في المنطقة المحيطة.

والأربعاء، اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان، ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، دون إعلان رسمي بشأن حصيلة الخسائر.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخميس، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة في عدد من ولايات البلاد.

ويبدأ موسم الأمطار والسيول بالسودان، خلال الفترة من يونيو/حزيران، حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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