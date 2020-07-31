قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.

وجاءت تصريحات مدير المنظمة أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقاً لما جاء في نشرتها. وقال تيدروس "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

وتخطت الجمعة حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بالعالم 11 مليوناً وفق موقع "worldometers".

وبلغت الحصيلة 11 مليوناً و323 حالة شفاء، معظمها سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

فيما وصل إجمالي الوفيات 678 ألفاً و582، والإصابات فاقت 17 مليوناً و573، وفق المصدر نفسه المختص برصد إحصاءات الفيروس في جميع بلدان العالم.