سياسة
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الصحة العالمية: أثر جائحة كورونا سيمتد لعقود مقبلة
قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل، وأكد المدير العام للمنظمة إن الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة.
الصحة العالمية: أثر جائحة كورونا سيمتد لعقود مقبلة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن تفشي فيروس كورونا سيمتد أثره إلى وقت طويل في المستقبل / AFP
31 يوليو 2020

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.

وجاءت تصريحات مدير المنظمة أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقاً لما جاء في نشرتها. وقال تيدروس "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

وتخطت الجمعة حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بالعالم 11 مليوناً وفق موقع "worldometers".

وبلغت الحصيلة 11 مليوناً و323 حالة شفاء، معظمها سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

فيما وصل إجمالي الوفيات 678 ألفاً و582، والإصابات فاقت 17 مليوناً و573، وفق المصدر نفسه المختص برصد إحصاءات الفيروس في جميع بلدان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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