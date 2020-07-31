وصلت مقاتلات F-16 التركية إلى أذربيجان، للمشاركة في المناورات البرية والجوية المشتركة للبلدين.

واستُقبِلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية بين البلدين تحمل اسم "النسر التركي الأذري 2020/TurAz Kartal".

وستجري المناورات النسر في كل من العاصمة باكو ونخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ، وستستمر حتى 10 أغسطس/آب المقبل، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وفي 29 يوليو/تموز الجاري، بدأت القوات المسلحة التركية والأذرية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوماً.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو/تموز الجاري بالمدفعية، على القوات الأذرية في منطقة "توفوز" الحدودية.