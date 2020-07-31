قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن من المرتقب عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك ويونانيين خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة، خلال زيارته مع قادة الجيش التركي لولاية أدرنة بالقرب من الحدود اليونانية، حيث أدى صلاة العيد.

وأضاف الوزير التركي أن الاجتماع المرتقب مع الجانب اليوناني يستهدف حل المشاكل العالقة بين البلدين.

ورافق أقار في زيارته إلى أدرنة رئيس الأركان يشار غولار وقادة القوات البرية أوميت دوندار والجوية حسن كوتشوكيوز والبحرية عدنان أوزبال.

وفي وقت سابق، أجرى أقار وقادة الجيش جولة تفقدية للوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وأكد وزير الدفاع التركي، في ذات السياق أن بلاده لن تفرّط بحقوقها في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وشدد على أن أنقرة تؤيد إقامة العلاقات مع بلدان الجوار، وفق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والحوار والطرق السلمية.

وتابع: "تركيا وقواتها المسلحة، لن تفرّطا في حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في بحر إيجة وشرقي المتوسط.ونملك القوة اللازمة من أجل ذلك."

وحذّر الوزير التركي من فرض الأمر الواقع، مؤكداً أن الحلول التي تستبعد أنقرة وقبرص التركية، مصيرها الفشل.

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة اليونانية رغبتها في الحوار مع تركيا، لترسيم حدود المناطق البحرية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة ستيليو بيتساس الخميس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تناول المستجدات في بحرَي إيجه والمتوسط.

وأضاف أنه يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، بخاصة لدى نشوب توترات بين البلدين.

وأردف: "نريد الحوار مع تركيا لتحديد حدود مناطق الصلاحية البحرية، أسوة باتفاقنا مع إيطاليا".

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقَّعت اليونان وإيطاليا اتفاقية بشأن ترسيم الحدود.