أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أنها وثّقت إسقاط مليشيات خليفة حفتر "287 ضحية في صفوف المدنيين الليبيين، بينهم 75 قتيلاً و212 مصاباً، خلال الربع الثاني من عام 2020".

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعرضه نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضح التقرير أن أعداد ضحايا الغارات الجوية والألغام التي زرعتها مليشيات حفتر حول طرابلس، "بلغت 83 شخصاً منهم 28 قتيلاً و55 مصاباً" خلال الفترة نفسها.

وبيَّن التقرير أنه خلال فترة التقرير، سقطت 358 ضحية من المدنيين.

ودعت الأمم المتحدة "جميع أطراف النزاع، إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلى حماية المدنيين وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة تهديد جائحة كوفيد-19 (كورونا)".

ووفق التقرير، ارتُكِبت 9 اعتداءات على 6 مرافق صحية، فضلاً عن اعتداء على إحدى سيارات الإسعاف خلال الربع الثاني من هذا العام، وأسندت مسؤولية سبعة منها إلى مليشيات حفتر، فيما تعذّر إسناد مسؤولية اثنين من هذه الاعتداءات إلى أي من الطرفين.

وشنّت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر و اسعة، وسط دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.