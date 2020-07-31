سياسة
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قس يوناني يثني على أردوغان لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة
أشاد القس اليوناني لامبروس فوتوبولوس بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعادة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مكان للعبادة. ولفت إلى أن الصلاة الأولى في آيا صوفيا أقيمت في جو من الخشوع، ووفقاً لأصول الكتاب المقدس.
قس يوناني يثني على أردوغان لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة
قس يوناني يثني على أردوغان لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة / Reuters
31 يوليو 2020

أشاد القس اليوناني لامبروس فوتوبولوس بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعادة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مكان للعبادة.

ونشر موقع "روميفا" الإخباري الذي يركز على مواضيع الكنيسة في اليونان مقالا للقس فوتوبولوس بعنوان: "درس أردوغان".

وقال فوتوبولوس وهو محامي متقاعد من المحكمة العليا في اليونان: "لو أقيمت طقوس مسيحية في آيا صوفيا وبخاصة تحت قيادة اليونانيين، لكانت تألمت عظام الآلاف من المسيحيين من الغضب. لأنهم كانوا سيرون في الصف الأمامي أشخاصاً غير مؤمنين وسياسيين غير مؤمنين وإداريين أنزلت عليهم عقوبة الحرمان الكنسي وممثلي البابا والكرادلة".

وأكد أن الرئيس التركي على عكس هؤلاء أعاد العبادة في آيا صوفيا وفقاً لأصول الكتاب المقدس.

وأضاف: "تلا أردوغان القرآن مثل أي مؤمن متواضع، وركع مع الموجودين هناك (المصلين بآيا صوفيا) مثل الأباطرة الذين ركعوا وصلوا مع شعوبهم في الأعياد المسيحية الكبيرة".

ولفت إلى أن الصلاة الأولى في آيا صوفيا أقيمت في جو من الخشوع.

وتابع: "النساء والرجال أدوا العبادة في أماكن منفصلة مع احترام بعضهم البعض، وكانت النساء بمظهرهن الخارجي مثل مريم العذراء".

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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