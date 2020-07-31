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وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده ستحاسب الإمارات على ما فعلته في الوقت المناسب، وترمب يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية التزوير.

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أقار: سنحاسب الإمارات على ما فعلته في الوقت المناسب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الإمارات أضرت بليبيا وسوريا، وإن تركيا ستحاسبها على ما فعلته في الوقت والزمان المناسبين. واصفاً إياها بالدولة "الوظيفية" التي تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويجري استخدامها واستغلالها عن بُعد. [TRT عربي]

وأشار أقار إلى أن الإمارات تدعم التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا قصد الإضرار بأنقرة، داعياً إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـ"ضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد"، وأكد أنه إذا لم تتوقف الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا عن دعمهم للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم ليبيا بالاستقرار. [TRT عربي]

وأضاف: "إذا استمرت هذه الدول في دعم حفتر ولم تتوقف فإن بإمكاني أن أقول إن الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا سيكون أطول بكثير"، ووصف في سياق متصل التصريحات الصادرة عن الخارجية المصرية بحق تركيا بالـ"مستفزة". داعياً القاهرة إلى أن تبتعد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا وتؤدي إلى تأجيج الحرب والنار فيها أكثر". [TRT عربي]

ترمب يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية التزوير

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، مستنداً في دعوته هذه إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا. [TRTعربي]

وحذر في تغريدات قائلاً: "أثبت التصويت عبر البريد أنه كارثة مأساوية، ووسيلة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي". [TRTعربي]

واستكمل دفاعه عن مقترح تأجيل الانتخابات قائلاً: "التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات افتقاداً إلى الدقة وخطورةً في التاريخ، ما يسيء إلى الولايات المتحدة"، وتابع قائلاً: "لذلك لتؤجَّل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن". [الأناضول]