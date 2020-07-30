دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، برلمان بلاده، إلى "الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكاظمي، مع أعضاء "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" بالعراق، نقل تفاصيله بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن "الكاظمي بحث إجراء الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مع أعضاء مفوضية الانتخابات".

وشدد على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بسبب الاحتجاجات.

واتفقت الكتل السياسية، قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من تشكيلها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت احتجاجات شعبية في العراق، وأدت إلى الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.