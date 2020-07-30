سياسة
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روس وصينيين نفذوا هجمات إلكترونية
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات للمرة الأولى، على مواطنين روس وصينيين مسؤولين عن هجمات إلكترونية، وعدد من الكيانات بينها جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روس وصينيين نفذوا هجمات إلكترونية
لن يتمكن مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الموجدة فيها، من تمويل الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات / Reuters
30 يوليو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي الخميس، فرض عقوبات للمرة الأولى، على مواطنين روس وصينيين مسؤولين عن هجمات إلكترونية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات تشمل المسؤولين والمشاركين في هجمات "واناكراي" و"نوتبيتيا" و"أوبيريشن كلاود هوبر" الإلكترونية المنفذة عام 2018، إضافة إلى الهجوم الإلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالت العقوبات التي سيفرضها الاتحاد، 4 مواطنين روس وصينيين اثنين، إلى جانب 3 كيانات هي جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU)، وشركة " Huaying Haitai" المحدودة الصينية، وشركة "Chosun Expo" ومقرها في كوريا الشمالية.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، ولن يتمكن مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الموجودة فيها، من تمويل الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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