قُتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرون، الخميس، في تفجير إرهابي استهدف حافلة صغيرة في مدينة رأس العين السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ووقع التفجير قرب نقطة تفتيش عند مدخل قرية تل حلف التابعة لرأس العين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر أمنية محلية.

وفي حصيلة أولية، أفادت المصادر أن التفجير أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح، وصفت حالة 3 منهم بأنها حرجة.

وترجح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي وراء مثل هذه التفجيرات.

والأحد الماضي، قتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب نحو 10 آخرين، في تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة، استهدف سوقاً للخضراوات في رأس العين.

ويواصل YPG شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.