سياسة
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ترمب يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية التزوير
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، مستنداً إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا.
ترمب يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خشية التزوير
ترمب: التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات افتقاداً للدقة وخطورةً في التاريخ / Reuters
30 يوليو 2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

واستند ترمب بدعوته هذه إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا.

وحذر في تغريدات قائلاً: "أثبت التصويت عبر البريد أنه كارثة مأساوية، ووسيلة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي".

واستكمل دفاعه عن مقترح تأجيل الانتخابات قائلاً: "التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات افتقاداً للدقة وخطورةً في التاريخ؛ ما يسيء للولايات المتحدة".

وتابع ترمب قائلاً: "لذلك ليتم تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن".

ورغم رفض ترمب لمقترح التصويت عبر البريد خشية التزوير، إلا أنه لا يوجد أي دليل على تزوير الانتخابات على نطاق واسع من خلال التصويت عبر البريد، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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