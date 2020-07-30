سياسة
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اليونان: نرغب بالحوار مع تركيا من أجل ترسيم الحدود البحرية
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليو بيتساس، إن بلاده تريد الحوار مع تركيا لتحديد حدود مناطق الصلاحية البحرية، أسوة باتفاق أثينا مع إيطاليا".
اليونان: نرغب بالحوار مع تركيا من أجل ترسيم الحدود البحرية
اليونان: يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا / AA
30 يوليو 2020

أبدت الحكومة اليونانية رغبتها في الحوار مع تركيا، لترسيم حدود المناطق البحرية.

جاء ذلك على لسان، المتحدث باسم الحكومة، ستيليو بيتساس، الخميس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تناول المستجدات في بحري إيجه، والمتوسط.

وأضاف أنه يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، خاصة لدى نشوب توترات بين البلدين.

وأردف "نرغب بالحوار مع تركيا لتحديد حدود مناطق الصلاحية البحرية، أسوة باتفاقنا مع إيطاليا".

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية بشأن ترسيم الحدود في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، وذلك بهدف إقامة منطقة اقتصادية حصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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