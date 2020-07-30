سياسة
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البرلمان التونسي يجدد الثقة بالغنوشي رئيساً له
جدد البرلمان التونسي ثقته برئيسه راشد الغنوشي، بعد جلسة عقدت من أجل التصويت على سحب الثقة منه، وقال الغنوشي تعقيباً على الموضوع إن الثورة والشرعية تنتصر.
البرلمان التونسي يجدد الثقة بالغنوشي رئيساً له
الغنوشي: الثورة الشرعية تنتصر  / AFP
30 يوليو 2020

نجا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي من تصويت لسحب الثقة منه، الخميس، بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي طارق الفتيتي، تجديد الثقة برئيس المجلس راشد الغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه.

وقال الفتيتي إن 97 نائباً فقط وافقوا على سحب الثقة من الغنوشي، في حين رفض 16.

ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 من أصل 217 نائباً في البرلمان.

وشارك في التصويت 133 نائباً، وفق الفتيتي.

وأفاد الفتيتي بأنه تم تسجيل 18 ورقة ملغاة واثنتين بيضاوين (بلا تصويت).

وامتنعت كتلتا "حركة النهضة" (يترأسها الغنوشي- 54 نائباً) و"ائتلاف الكرامة" (19 نائباً) عن المشاركة في التصويت.

وعقب انتهاء التصويت نشر الغنوشي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: "شكرا على ثقتكم، تونس والثورة والشرعية تنتصر".

وفي وقت سابق الخميس انطلقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت السري على طرح الثقة بالغنوشي زعيم حركة "النهضة".

ووفق وسائل إعلام محلية كثفت قوات الأمن وجودها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقاً أمنياً على الطرقات المؤدية للمجلس.

وقبل أسبوع قرر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة (54 مقعداً من إجمالي 217)، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت 4 كتل نيابية هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح" إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه من دون سند أو دليل، بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

مصدر:AA
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